A GNR deteve 390 pessoas durante as operações de combate à criminalidade e de segurança rodoviária realizadas em todo o país na última semana, indicou hoje a corporação.

Num comunicado de balanço da atividade operacional realizada na semana de 22 a 28 de junho, a Guarda Nacional Republicana destaca as 176 detenções por condução sob o efeito do álcool, 65 por tráfico de droga, 56 por condução sem habilitação legal, 15 por furto, 14 por posse ilegal de arma, cinco por violência doméstica, quatro por ofensas à integridade física e uma por ameaças e coação.

Durante a última semana, os militares da GNR apreenderam 32.801 doses de haxixe, 20 mil doses de pólen de haxixe, 1.650 doses de cocaína, 138 doses de anfetaminas, 19 doses de liamba, 13 plantas de cannabis, 11 armas de fogo, 12 armas brancas, 363 munições de diversos calibres e 40 veículos, além de 2.238 artigos contrafeitos, 1.650 quilos de bivalves, 985 quilos de pescado, 146 telemóveis, 17 computadores, 10 Tablet´s e 83.028 euros em numerário.

No âmbito da fiscalização de trânsito, a GNR detetou 9.114 infrações detetadas, 2.761 os quais por excessos de velocidade, 456 por falta de inspeção periódica obrigatória, 426 por falta utilização do cinto de segurança e sistema de retenção para crianças e 356 relacionadas com tacógrafos.

A GNR registou ainda 354 infrações por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 306 por uso do telemóvel durante a condução, 296 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização e 166 por falta de seguro obrigatória.