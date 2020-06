"Os seis indivíduos atravessaram a fronteira com Espanha, na zona de Vale de Frades, no concelho de Vimioso, num ponto não autorizado. Os três e homens e três mulheres faziam-se acompanhar de cinco crianças que foram entregues a familiares que residem neste território", disse à Lusa oficial de relações públicas do comando GNR de Bragança, Paulo Azevedo.

Segundo aquele oficial da Guarda, a detenção decorreu a meio da manhã de domingo.

Os seis indivíduos foram hoje presentes ao tribunal de Vimioso, no distrito de Bragança, para a aplicação de eventuais medidas de coação.