Em nota enviada às redações o Gabinete da Ministra da Administração Interna sublinha que após o acordo celebrado, no passado dia 9 de julho, entre o ministério, as associações socioprofissionais da Guarda Nacional Republicana (GNR) e os sindicatos da Polícia de Segurança Pública (PSP), para o aumento faseado de 300 euros na valorização do subsídio de risco - a aprovação em

Conselho de Ministros, bem como promulgação por parte do Presidente da República - o subsídio de risco para as forças de segurança será pago, através de um processamento extraordinário, "nos próximos dias".

Segundo a tutela, " o pagamento que vai ser processado abrange as quantias referente aos meses de julho e agosto, o que irá

representar, para este ano, um aumento para o valor de 300 euros mensais subindo, no próximo ano, o valor

para os 350 euros e, a partir de 2026, passará para os 400 euros".

Mais ainda sublinham que além do aumento imediato de 300 euros - passando a variante fixa do suplemento dos atuais 100 euros para 400 euros até 2026, o acordo assinado pelas partes prevê também o início das negociações, a 6 de janeiro

de 2025, tendo em vista a revisão do estatuto profissional e remuneratório, bem como a avaliação das

carreiras.

Recorde-se que o suplemento de risco das forças de segurança foi promulgado na passada quinta-feira por Marcelo Rebelo de Sousa, depois de aprovado em Conselho de Ministros nesse mesmo dia como uma "medida histórica".