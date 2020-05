Em comunicado, a GNR adianta que a operação “Peso Pesado” visa também fazer cumprir as normas legais aplicáveis ao transporte rodoviário de mercadorias.

A GNR refere que o regresso gradual da atividade económica ao seu “normal funcionamento”, após as restrições impostas face à pandemia de covid-19, vai levar a um aumento da circulação de veículos de mercadorias.

Por isso, os militares da GNR vão dar especial atenção ao excesso de peso, acondicionamento e transporte de carga, regime de bens em circulação, inspeção, iluminação e referenciação, poluição do solo e a não utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção.

Na operação participam as subunidades de trânsito dos Comandos Territoriais do Continente e da Unidade Nacional de Trânsito (UNT), com o apoio da Unidade de Ação Fiscal (UAF).