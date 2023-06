A GNR indicou hoje que participou, em Itália, no resgate de 82 migrantes, em conjunto com a guarda costeira italiana, no âmbito da missão que está a realizar integrada na agência europeia de controlo de fronteiras Frontex.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) refere que os militares da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) com a lancha de patrulhamento costeiro Bojador integraram, na madrugada de sábado, ao largo de Crotone, em Itália, numa operação de busca e salvamento de 82 migrantes, numa missão coordenada pela guarda costeira italiana no âmbito da operação conjunta da Frontex. Segundo a corporação, a lancha da GNR foi acionada, cerca das 20:58 de sábado, após o alerta das autoridades italianas para um veleiro suspeito de transportar migrantes a bordo. A GNR dá conta de que, às 04:30, foi detetada a embarcação e, cerca das 05:00, foi iniciado o transbordo dos migrantes para bordo da embarcação da guarda costeira italiana, enquanto a lancha portuguesa, em conjunto com um navio mercante, auxiliou na tentativa de garantir a proteção no decorrer das manobras de resgate dada a forte agitação marítima que se fazia sentir. Aquela força de segurança indicou ainda que a operação terminou às 12:10 com a chegada em segurança ao Porto de Rocella Jónica. A Guarda Nacional Republicana, através da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras e da lancha de patrulhamento costeiro Bojador, participa desde março na operação conjunta “THEMIS 2023” - Itália, da Frontex, no âmbito da coordenação operacional nas fronteiras externas da União Europeia, para controlar os fluxos de migração e impedir a criminalidade transfronteiriça, que decorrerá até 12 de julho. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram