"O Comando Territorial de Lisboa, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Sintra, no dia 5 de fevereiro, recolheu um papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva), na aldeia de Almoçageme, no concelho de Sintra", pode ler-se em comunicado enviado às redações.

A GNR informou que a recolha da ave se deu "na sequência de um alerta de um popular a informar que se encontrava um papagaio no terraço da sua habitação".

O animal "aparentava estar bem de saúde" e "foi entregue no Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) em Sintra".