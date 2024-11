"O Comando Territorial do Porto, através do Posto Territorial de Amarante, hoje, dia 29 de novembro, realizou o salvamento de um homem de 70 anos, de uma habitação em chamas, no concelho de Amarante", é referido em comunicado enviado às redações.

O salvamento aconteceu após o alerta dado às 07h50. "Os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, tendo sido o primeiro meio de emergência a chegar ao mesmo. No local, depararam-se com o incêndio ainda a deflagrar e, no exterior da habitação, encontrava-se um homem, filho da vítima, que informou os militares da Guarda de que o seu pai permanecia no interior da habitação".

"De imediato, os militares dirigiram-se para o interior do edifício onde, com o auxílio do filho da vítima, conseguiram resgatar o homem, o qual já apresentava queimaduras", é explicado.

A GNR informa ainda que, "no seguimento da ação, foi acionada a assistência médica para o local, que transportou o homem para uma unidade hospitalar, para avaliação do seu estado de saúde".

"Os factos foram comunicados à Polícia Judiciária (PJ) do Porto", é ainda adiantado.