"Durante uma patrulha, os militares da Guarda foram interpelados na via pública por um cidadão, em evidente estado de aflição, que comunicou que a sua residência estava a arder. Ao chegarem ao local, os militares depararam-se com uma densa concentração de fumo e foram informados de que, no interior da habitação, se encontrava uma idosa de 90 anos", informa a GNR em comunicado.

Devido ao sucedido, "os militares entraram na residência e resgataram a idosa, retirando-a em segurança". Depois, "iniciaram a extinção do fogo, com recurso a extintores e mangueiras existentes na habitação, evitando que o incêndio causasse danos maiores na habituação".

"Após a chegada dos Bombeiros Voluntários de São Pedro, foi possível extinguir o incêndio, ficando a idosa e os familiares fora de perigo", pode ainda ler-se.