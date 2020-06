“Os resultados apurados esta noite, que deverão ser confirmados e considerados definitivos até 08 de julho, deram a vitória à lista C”, encabeçada por Gonçalo Byrne, refere um comunicado da Ordem dos Advogados.

No sufrágio participaram 6.952 arquitetos, ou seja, 27,31% dos eleitores que estão registados no caderno eleitoral, que elegeram os órgãos sociais da Ordem, nacionais e regionais, para o triénio 2020-2022.

A nota adianta que, “pela primeira vez”, há sete órgãos regionais: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve e regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

De um total de 21 elementos que integram a assembleia de delegados, o órgão deliberativo da Ordem dos Arquitetos, a lista C, com o lema "Isto só lá vai com todos", de Gonçalo Byrne, elegeu nove delegados, seguida pela lista B, "A Ordem és tu", que elegeu seis delegados.

A lista A, "Uma Ordem Presente", elegeu cinco delegados e a lista D, "Arquitetura Perto", elegeu um delegado.

Gonçalo Byrne nasceu em 1941, em Alcobaça, distrito de Leiria, concluiu a formação na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e é Doutor Honoris Causa pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa e pela Universidade de Alghero, em Itália, segundo a informação disponível na página Gonçalo Byrne Arquitetos na internet.

Foi diretor do Jornal Arquitetos entre 1985 e 1987 e fundou em 1991 o estúdio Gonçalo Byrne Arquitetos.

O arquiteto também lecionou em várias universidades internacionais, como por exemplo Harvard (Estados Unidos), Milão e Veneza, ambas em Itália, e Pamplona (Espanha).

Gonçalo Byrne vai suceder ao arquiteto José Manuel Pedreirinho.

Por causa da pandemia, a Ordem dos Arquitetos tinha recomendado o voto eletrónico para os associados, ato eleitoral que começou às 12:00 de 17 de junho e acabou às 20:00 de hoje.