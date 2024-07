Segundo o documento, que a agência Lusa teve hoje acesso, a multinacional pede à Comissão Federal de Comunicações “licença para construir, aterrar e operar um sistema de cabo submarino de fibra ótica privado e não comum que ligue os Estados Unidos às Bermudas, aos Açores e a Portugal” continental.

A Google “pretende instalar e testar o sistema ‘cloud’ em águas dos Estados Unidos a partir do terceiro trimestre de 2025 e iniciar a operação comercial do ponto de amarração do sistema nos Estados Unidos no segundo semestre de 2026”, lê-se a missiva.

O sistema de cabos transatlântico designa-se "Nuvem", para evocar a palavra portuguesa, e vai ter uma extensão de cerca de 6,900 quilómetros, ligando a cidade americana de Myrtle Beach (Carolina do Sul), às Bermudas, à ilha de São Miguel e a Sines.

“A Nuvem será o primeiro sistema a ligar diretamente os Estados Unidos aos Açores e a Portugal continental. Será também o primeiro sistema transatlântico a ter um ponto de aterragem nas Bermuda”, adianta a empresa.

Relativamente à referência para a velocidade de Internet, a empresa adianta que cada par de cabos de fibra ótica terá uma capacidade total projetada de aproximadamente 24 tbps (transporte de terabit por segundo).

O sistema, que vai ser constituído por 16 pares de cabos, vai ter um total de 384 tbps.

O pedido da Google, feito em nome da subsidiária Starfish, data de 21 de junho.