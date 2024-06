"O feedback dos utilizadores brasileiros inspirou estes recursos [do Android] contra furto e roubo, e o país será também o primeiro a testá-los", explicou Fábio Coelho, diretor do Google no Brasil, num artigo publicado na plataforma. A primeira versão estará disponível para os utilizadores brasileiros a partir de julho.

A principal novidade consiste num sistema que "usa a inteligência artificial para detetar" um movimento brusco que indica um roubo e bloquear automaticamente a tela, explicou o Google.

"Se um movimento comumente associado a furto ou roubo for detetado, a tela do seu telefone será bloqueada rapidamente – o que pode ajudar a evitar que os ladrões acessem facilmente os seus dados", acrescentou a gigante americana.

Outra inovação anunciada é a possibilidade de bloquear o acesso aos dados do dispositivo de forma remota sem necessidade de password, utilizando apenas o número de telefone.

Há também uma função que permite realizar esse bloqueio mesmo sem que o aparelho esteja conectado à Internet.

A Apple, principal concorrente do Google em sistemas operacionais para telefones móveis, já tinha lançado funções antirroubo para o seu sistema iOS em janeiro.

Segundo os dados mais recentes da ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registou cerca de um milhão de roubos de telemóveis em 2022, ou seja, 1,9 por minuto. Esse número representa um aumento de 16,6% em relação a 2021.

O problema afeta especialmente os moradores das grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, onde, no ano passado, a "gangue das bicicletas" multiplicou os roubos de telefones cometidos por indivíduos sobre duas rodas.