Uma Dana é uma massa de ar que emerge de uma corrente muito fria e desce sobre outra de ar quente, produzindo grandes perturbações atmosféricas acompanhadas de precipitações muito intensas.

A cidade de Málaga é a mais afetada pelas chuvas até o momento, que obrigaram à retirada de mais de 3.000 pessoas de mil casas próximas dos rios, ruas alagadas, suspensão dos transportes urbanos e da ligação ferroviária com Madrid.

"Hoje Málaga está paralisada", disse aos jornalistas o presidente regional da Andaluzia, Juan Manuel Moreno. "Sei que é um problema para os cidadãos não poder levar os filhos às aulas" ou trabalhar, mas depois do que se viu em Valência deve-se "prevenir" e "minimizar o impacto em termos de perda de vidas humanas", acrescentou.

A tempestade levou ao adiamento para sexta-feira da eliminatória entre Espanha e Polónia da Taça Billie Jean King de Ténis Feminino, que seria disputada na tarde desta quarta-feira em Málaga.

"Desde ontem à noite fomos mais do que avisados", disse à AFPTV Ida María Ledesma, uma educadora de 39 anos, moradora no bairro de Campanillas, em Málaga. "A mobilização, muito boa. Acho que não foi nada exagerada", acrescentou sobre as medidas adotadas.