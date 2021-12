O ex-coordenador da task force de vacinação contra a Covid-19 deixou em aberto a possibilidade de se candidatar à Presidência da República no futuro. As declarações foram proferidas numa tertúlia comemorativa dos 157 anos do Diário de Notícias.

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo (já) não fecha a porta a uma eventual candidatura à Presidência da República. "Já pensou em ter a coragem se se candidatar à Presidência da República nas próximas eleições?". A questão foi colocada por Carlos Coelho, criativo publicitário presidente da Ivity, esta quarta-feira, numa tertúlia comemorativa dos 157 anos do Diário de Notícias. "Têm-me aconselhado a dizer que dessa água não beberei, que é uma frase muito forte que não se deve dizer nunca. Tenho uma carreira militar que pretendo continuar. O futuro só a Deus pertence", respondeu o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo. A resposta contrasta com declarações passadas do antigo coordenador da task force para a vacinação. Em setembro, numa entrevista à Lusa, Gouveia e Melo tinha dito que "daria um péssimo político". "Não sinto necessidade de dar [o meu contributo] enquanto político, primeiro porque não estou preparado para isso, acho que daria um péssimo político e também acho que devemos separar o que é militar do que é político, porque são campos de atuação completamente diferentes", afirmou o vice-almirante Gouveia e Melo numa entrevista de balanço sobre o processo de vacinação.