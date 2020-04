Admitindo que dificuldades que se registam no terreno podem impedir o cumprimento do prazo para a limpeza, Patrícia Gaspar disse que a abordagem terá que ser supletiva, através de "um trabalho muito sério com as autarquias, com os serviços do Estado, para garantir que, sobretudo nas áreas mais críticas, as limpezas são efetivamente conseguidas".

"No pior cenário possível, temos de garantir, nestas zonas [críticas], uma fiscalização efetiva, uma vigilância muito ativa, com meios aéreos, com meios terrestres, com as torres de vigia, para conseguirmos detetar o mais atempadamente possível alguma situação de incêndio", adiantou a secretária de Estado.

A rede nacional de postos de vigia conta com 230 torres de vigias, envolvendo cerca de 900 trabalhadores, indicou a governante, acrescentando que o programa de sapadores florestais está a ser robustecido, para garantir todo o trabalho de prevenção e de apoio ao combate aos incêndios.

Além disso, a GNR verá robustecida a sua capacidade preventiva, à partida ainda esta semana, "com o fim do primeiro curso de guardas florestais, que irá permitir reforçar esta capacidade em 155 elementos", revelou.

Quanto aos meios de combate, Patrícia Gaspar assegurou que o dispositivo está estabilizado, quer em termos de meios aéreos, quer em termos de meios terrestres, e será aprovada, até ao final deste mês, a Diretiva Operacional Nacional n.º 2 para o combate aos incêndios florestais, em reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil, que está prevista para 28 de abril.