Antes da primeira audição da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, a deputada do BE Mariana Mortágua referiu que o “Governo não enviou qualquer documentação” até ao momento, estando por isso “em falta com a comissão de inquérito”.

“No que diz respeito ao Governo há de facto um atraso. Ainda hoje assinei um novo ofício renovando a necessidade urgente do envio dessa documentação. Estou certo de que ela chegará a breve trecho”, anunciou, na resposta a esta intervenção, o presidente da comissão, Fernando Negrão (PSD).

Também o deputado do PSD Duarte Pacheco fez referência a esta matéria da documentação pedida ao Governo, considerando que esta “é a entidade que está mais em falta” e questionando o motivo pelo qual ainda não chegou à Assembleia da República essa mesma informação do executivo.

“Há prazos legais, não é uma questão de boa vontade, nem sequer de cumprimento. É uma questão legal”, avisou, frisando “as consequências legais da não colaboração com o parlamento”.