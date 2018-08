“O tribunal, de forma legitima, tomou uma decisão que enquanto secretário de Estado e [também] o Ministério da Economia não a conhecemos, não somos parte da decisão”, disse Jorge Seguro Sanches, que falava aos jornalistas, em Lisboa, no intervalo de uma reunião de trabalho com o homólogo espanhol.

O secretário de Estado referiu ainda que o atual Governo já cancelou autorizações para prospeção de petróleo em “48% do território do Algarve”, ao largo de Peniche (Leiria) e também uma outra no sul do Algarve, persistindo ainda uma licença na zona da Batalha (Leiria).

“Todos esses contratos foram cancelados com o princípio do cumprimento rigoroso e absoluto da lei”, vincou.

Por sua vez, na segunda-feira, o consórcio ENI-Galp garantiu à Lusa que “sempre cumpriu escrupulosamente a legislação e as determinações das autoridades” no que se refere à licença para a prospeção de petróleo em Aljezur.