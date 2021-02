O governo australiano está a ser alvo de críticas, depois de ter permitido que a cantora Rita Ora, nascida na Sérvia e com nacionalidade inglesa, passasse à frente dos cidadãos australianos para a realização da quarentena, noticia o The Guardian.

Atualmente, as chegadas à Austrália estão limitadas a cerca de 4.250 pessoas por semana, depois de os limites para Nova Gales do Sul, Queensland e Austrália Ocidental terem sido temporariamente reduzidos para metade como parte das medidas de resposta a novas variantes de covid-19.

Na sequência destas medidas, há cerca de 39 mil australianos registados no Departamento dos Negócios Estrangeiros e Comércio que terão intenção de regressar do estrangeiro e não podem fazê-lo.

A estrela pop chegou a um hotel de Sydney, na segunda-feira, para realizar as duas semanas de quarentena, para as gravações como “mentora” no programa “The Voice” do Canal Sete.

A porta-voz dos assuntos internos da oposição, Kristina Keneally, afirmou que o lugar de Ora no hotel significava que a sua quarentena era à custa dos australianos que pretendem regressar a casa.

"É outro exemplo de Scott Morrison a deixar os australianos para trás", acusou Keneally, relembrando que há ainda “40 mil australianos encalhados no estrangeiro” e que “cada celebridade que ocupa um lugar em quarentena é um lugar negado a um australiano retido”.

Matt Damon e Miranda Kerr também terão recebido autorização para cumprir o isolamento, mas encontram-se em residências privadas para evitar o rigoroso regime de quarentena dos hotéis na Austrália, o que tem gerado reações negativas no país.

No entanto, Ora, que alegadamente viajou com uma comitiva, não se organizou para realizar o isolamento numa residência privada, o que significa que a sua quarentena contará para o restrito limite da Austrália nas chegadas internacionais.