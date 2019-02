As medidas foram anunciadas pelo ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, na Conferência Internacional Vive(r) com menos Plástico.

Matos Fernandes recordou que a diretiva europeia sobre os plásticos de uso único previa a proibição de colocação no mercado até 2021, tal como a recolha de pelo menos 77% das garrafas de plástico descartáveis colocadas no mercado, até 2025, “através de sistemas de vasilhame ou de metas especificas no âmbito os sistemas de responsabilidade alargada do produtor”.

“No âmbito da transposição da diretiva, nada nos impede de querer antecipar essas medidas”, disse Matos Fernandes, anunciando a igualmente aplicação universal da tara retornável das garrafas de plástico até 01 de janeiro de 2021.

Segundo o governante, “esta ambição está completamente em consonância com o que o mercado já está a fazer”, dando o exemplo de grandes superfícies que começam a disponibilizar cotonetes com vareta em cartão ou a retirada progressiva de pratos, talheres e copos de plástico descartável.

Matos Fernandes referiu-se também a outra medida, já em vigor desde o início do ano, que pressupõe a redução de plástico descartável e de papel na administração pública, admitindo que há ainda áreas a melhorar.