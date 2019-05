“Não podemos responder à radicalização do discurso contra a caça com um discurso radical. Temos de nos entender, perceber as questões que temos que discutir, perceber as iniciativas que temos de ter, antecipar problemas”, disse Miguel Freitas no encerramento do XXVII Encontro Nacional de Caçadores, que decorreu no grande auditório do Centro Nacional de Exposições, em Santarém.

O secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural afirmou que a nova lei orgânica do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) vai tornar este organismo “mais próximo”, com a criação de direções regionais, e dotado de capacidade para recolher, trabalhar e disponibilizar informação atualizada, essencial para a “tomada de boas decisões”.

Miguel Freitas referiu ainda a criação dos centros de competências, em particular o que é dedicado à caça e à biodiversidade, apresentado hoje durante o encontro, e anunciou que o setor vai estar associado à ideia da “multifuncionalidade da floresta”.

“A caça é um setor da maior importância, do ponto de vista económico e social, mas queremos reforçar a ideia de atividade absolutamente essencial nas questões do território, do ambiente e da biodiversidade”, afirmou, salientando que no diálogo com associações ambientais tem encontrado divergências, “mas nenhuma insanável”, pelo que é possível “encontrar caminho para as soluções”.