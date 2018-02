O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, revelou hoje aos municípios uma proposta de reprogramação do programa de fundos comunitários Portugal 2020, que o Governo vai apresentar em breve à Comissão Europeia.

De acordo com Manuel Machado, presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), “foi uma reunião produtiva” que “correu bem”.

“Estamos agora a trabalhar nos detalhes indispensáveis para a melhoria da eficiência da aplicação dos fundos do Portugal 2020”, declarou à agência Lusa, após a reunião, que decorreu hoje em Lisboa.

“A reunião correu bem e vai ser continuada, agora com a análise de detalhes importantes de reajustamento no âmbito do processo de reprogramação. E isso está a decorrer”, disse, sem acrescentar mais pormenores, por se estar “num processo negocial”.

Segundo Manuel Machado, o tema voltará a ser abordado “na próxima reunião do conselho de concertação territorial, no próximo dia 27”.

A Lusa contactou o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas para obter mais pormenores sobre a reunião, mas tal não foi possível.