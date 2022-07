O Governo aprovou a realização de uma despesa que totaliza cerca de 152,4 milhões de euros para financiar os alunos do ensino artístico especializado até ao ano letivo 2027-2028 no âmbito dos contratos de patrocínio com escolas privadas.

De acordo com a resolução do Conselho de Ministros publicada hoje em Diário da República, a despesa global será de 152.406.880 euros. O valor permite assegurar o financiamento dos alunos que iniciarem nos dois próximos anos letivos os cursos de dança, música, teatro ou artes visuais e audiovisuais nas escolas com contratos de associação ao longo de todo o seu percurso escolar, ou seja, até 2027-2028. O diploma fixa o montante máximo do financiamento para cada ano, com a primeira tranche, no valor de cerca de 8,2 milhões de euros, ainda para 2022. Os contratos de patrocínio são celebrados entre o Estado e os estabelecimentos de ensino particular “quando a ação pedagógica, o interesse pelos cursos, o nível dos programas, os métodos e os meios de ensino ou a qualidade do pessoal docente assim o justifiquem”, lê-se na resolução. O texto refere ainda que o objetivo é “estimular e apoiar o ensino em domínios não abrangidos, ou insuficientemente abrangidos, pela rede pública, a criação de cursos com planos próprios e a melhoria pedagógica”. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram