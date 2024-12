Esta medida sobre política de saúde que será aprovada em Conselho de Ministros foi transmitida por Luís Montenegro no debate parlamentar quinzenal, em resposta à última intervenção do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.

O líder do executivo começou por referir que hoje mesmo a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, adiantou que que vão ser transferidos 975 milhões de euros para as Unidades Locais de saúde, tendo em vista resolver pagamentos a fornecedores que estavam em atraso – compromissos assumidos pelo Governo do PS.

“Na quinta-feira, no Conselho de Ministros, vamos autorizar despesa no valor de 2,3 mil milhões de euros para a aquisição de medicamentos e de serviços para o SNS”, declarou Luís Montenegro.

Segundo o primeiro-ministro, com a operação de antecipação de compra, quer de serviços, quer de medicamentos, o Estado vai poupar “qualquer coisa como 247 milhões de euros, mais de 10% do valor da autorização da despesa que será aprovada na quinta-feira”.

Depois, dirigiu-se ao secretário-geral do PS, dizendo-lhe que “é com medidas destas, de recuperação financeira, de boa gestão, é com a recuperação das listas de espera, começando pelas cirurgias oncológicas, que estamos a melhorar os serviços”.

“Queremos dar uma oferta de medicina familiar aos portugueses e às suas famílias que não tinham quando iniciámos funções – e que eram cerca de 1,7 milhões portugueses. Sabemos que não é de um dia para o outro que se resolvem os problemas estruturais do país, mas há uma coisa que é uma grande diferença que temos para o PS: Vamos mesmo executar aquilo que estamos a dizer”, acrescentou.