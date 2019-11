Alfred Bosh, membro do governo autónomo da região espanhola da Catalunha, disse hoje à Lusa que as propostas do líder do PSOE sobre a penalização de referendos são oportunistas e repressivas.

"A lei sobre a penalização de referendos existiu até 2005, mas foi eliminada pelos socialistas [governo PSOE do ex-primeiro-ministro José Luis Zapatero) e agora querem voltar a introduzir uma lei por oportunismo. Isto é repressão", disse à Lusa Alfred Bosch, conselheiro de Ações Exteriores do governo regional catalão. Pedro Sánchez, líder do PSOE e primeiro-ministro em funções anunciou na segunda-feira a intenção, caso venha a ser reeleito, de voltar a introduzir na lei a penalização de referendos nas 17 autonomias, incluindo a Catalunha. Bosch que repudiou a proposta disse ainda à Lusa que a "questão catalã" é central para as eleições do próximo domingo e que os resultados, a nível nacional, podem vir a ser "muito semelhantes" aos números da última votação. Sendo assim frisou que, como membro do governo local, e dirigente do Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) aguarda "com muita expectativa" os resultados dos partidos republicanos da região autónoma espanhola. "Se o independentismo mantém a força a leitura pode ser muito clara: as sentenças (caso dos políticos e dirigentes condenados por sedição), a repressão e o castigo está a fazer crescer o independentismo na Catalunha", frisando que se aumentar o número de votos nos partidos republicanos o "processo" é irreversível. "Significa que isto vai para a frente e não vai para trás. Vamos esperar pelos resultados das forças independentistas", afirmou.