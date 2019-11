A segunda edição do inquérito gerou alguma polémica não só pelo momento em que foi lançado, mas também pelo teor de algumas perguntas que eram direcionadas aos funcionários públicos e que acabavam por levar a uma comparação entre o impacto de medidas de austeridade tomadas no período da ‘troika’, quando o Governo PSD/CDS estava em funções, e medidas tomadas pelo atual executivo.

Entre as quatro partes que integravam o questionário, a última convidava os trabalhadores a assinalar o seu grau de acordo ou desacordo relativamente a 38 temas, nomeadamente se “o período da ‘troika’ influenciou negativamente” a sua motivação no trabalho e se a “reposição dos salários afetou positivamente” essa motivação.

As duas últimas questões procuravam saber se “o descongelamento progressivo das carreiras é motivador” e se o trabalhador se sente “hoje mais motivado no trabalho do que há cinco anos”.

Em 8 de agosto, o inquérito foi então suspenso "temporariamente" pelas Finanças.

“Considerando que a elevada visibilidade do assunto em período pré-eleitoral pode comprometer a fiabilidade dos resultados, inviabilizando todo o inquérito e a comparabilidade com os resultados obtidos em 2015 [na primeira edição], o Governo determinou a suspensão temporária do inquérito e que o preenchimento dos questionários e as fases subsequentes sejam retomados após as eleições legislativas marcadas para dia 06 de outubro”, avançou na altura o gabinete do ministro das Finanças.