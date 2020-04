As famílias de profissionais do serviço de saúde público do Reino Unido e do apoio social que morram na frente de combate à pandemia da covid-19 vão receber uma compensação de 60 mil libras (69 mil euros), anunciou hoje o Governo britânico.

O “esquema de seguro de vida” foi revelado durante a conferência de imprensa diária do Governo sobre a crise pelo ministro da Saúde, Matt Hancock, ao confirmar a morte de 82 trabalhadores do serviço nacional de saúde (NHS, na sigla em inglês) e de 16 trabalhadores de apoio social. “É claro que nada substitui a perda de um ente querido, mas queremos fazer tudo o que pudermos para apoiar as famílias que estão a enfrentar este sofrimento”, afirmou, admitindo o alargamento a outros trabalhadores considerados essenciais. Perante a tendência decrescente do número de pacientes com covid-19 internados, Hancock disse que o NHS vai retomar a partir de terça-feira os serviços de tratamento para o cancro e serviços de apoio à saúde mental, que foram suspensos para aumentar a capacidade dos hospitais para a pandemia. O ministro reassegurou também os britânicos que necessitem mas que possam estar evitar os hospitais, adiantando que o recurso às urgências caiu mais de 50% para 221 mil pessoas na semana passada, contra 477 mil em igual período do ano passado. Continuar a ler Perante os números diários de mortes por covid-19, com 360 hoje e 413 no domingo, o diretor-geral da Saúde de Inglaterra, Chris Witty, alertou para o risco de uma “queda artificial” dos números registados, coincidentes com o fim-de-semana, antecipando um aumento no resto da semana. “No entanto, a tendência geral é de declínio gradual. Decididamente, ainda não passámos o pico em todo o país a esta altura”, vincou. Na atualização feita hoje, o Ministro da Saúde indicou que nas últimas 24 horas foi contabilizada a morte de 360 pacientes com o coronavírus, fazendo aumentar o total para 21.092. Este valor refere-se apenas aos hospitais e pode não incluir todos os óbitos verificados por atrasos no registo. O número de casos de contágio aumentou 4.310 para 157.149 pessoas diagnosticadas até agora com o novo coronavírus no Reino Unido. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.