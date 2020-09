Em quinto lugar é mencionada a garantia de uma aplicação mais eficaz e uniforme dos mecanismos legais em matéria de repressão da corrupção, a melhoria do tempo de resposta do sistema judicial e certeza da adequação e efetividade da punição.

Os últimos dois pontos são o da produção e divulgação periódica de informação sobre o fenómeno da corrupção e o da cooperação no plano internacional no combate à corrupção.

O Conselho de Ministros que aprovou esta Estratégia decorreu na véspera do início do julgamento do pirata informático/denunciante Rui Pinto, criador da plataforma Football Leaks, que colocou no domínio público uma série de alegadas fraudes e negócios suspeitos ligados a grandes clubes de futebol.

Quando a ministra Van Dunem apresentou as linhas gerais da Estratégia soube-se que a separação de processos na fase de investigação, evitando megaprocessos, e a celebração de acordos sobre a pena aplicável em julgamento, com base na confissão, são duas das principais medidas previstas.

Na ocasião, a ministra da Justiça realçou que a “chave do problema” para enfrentar a corrupção está na prevenção, por se entender que o sistema repressivo, por mais sofisticado que seja, é “insuficiente para diminuir seriamente o fenómeno”.

Das reações conhecidas, o bastonário da Ordem dos Advogados (AO) declarou-se “totalmente favorável à adoção de medidas de combate à corrupção”, mas “não à custa do Estado de Direito”, mostrando-se contra a delação premiada.

Sobre este ponto concreto, a ministra vincou que “não é da delação premiada que se está aqui a falar”, mas apenas de um instituto que já existe no ordenamento penal português e que se está apenas a “aprimorar”.

Luís Menezes Leitão referiu ainda que a OA também não vê “com bons olhos” a anunciada criação de um mecanismo anticorrupção, com poderes de iniciativa, controlo e sancionamento e com atribuições ao nível da recolha e tratamento de informação e da organização de programas de atividades entre entidades públicas e entidades privadas relacionados com a corrupção.

Isso – disse — “faz lembrar a velha Alta Autoridade contra a Corrupção, que existiu entre 1983 e 1993, e que foi totalmente ineficaz no combate a esse flagelo”, recordou.

Outra reação veio do presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que considerou que o “grande teste” do Governo vai ser no “próximo Orçamento de Estado”, porque há “falta de peritos e de recursos”.

Para António Ventinhas, independentemente das soluções propostas no plano repressivo, o “essencial” no combate à corrupção é a existência de meios humanos e técnicos que permitam realizar as investigações.

Neste domínio, alertou para a falta de peritos do Núcleo de Assessoria Técnica (NAT), observando que um concurso lançado pela Procuradoria-Geral da República para contratar engenheiros informáticos “ficou deserto” porque o Estado não apresenta condições remuneratórias que permitam competir com as empresas que operam no setor informático.

O documento está disponível para consulta pública.