Segundo João Matos Fernandes, que presidiu à cerimónia de assinatura do contrato do projeto “Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Ceira face às Alterações Climáticas”, as maiores intervenções decorrem em Coimbra, com quase 50 milhões de euros de investimento.

“Com este investimento, em conjunto com duas grandes obras no Mondego [desassoreamento do leito e recuperação de margem em Coimbra], depois com o leito periférico também no Mondego a jusante de Coimbra e no rio Arunca, estamos a falar de quase 50 milhões de euros investidos na recuperação da rede hidrográfica em torno de Coimbra e centrada no Mondego e nos seus efluentes”, adiantou o governante.

Aos 80 milhões de investimentos em curso no país “acrescem mais quase 20 milhões de euros em intervenções exclusivamente com soluções naturais em 1.000 quilómetros da rede hidrográfica, que correspondem aos 64 municípios que em 2017 e 2018 foram percorridos por grandes incêndios”.

Matos Fernandes considera o projeto “Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Ceira face às Alterações Climáticas” um grande desafio - no limite, “é a regularização do rio, que muitos julgam que não é possível regularizar”.

O governante salientou que vão ser utilizadas apenas soluções naturais e que o Ceira vai continuar livre de obstáculos como até agora.