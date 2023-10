Em comunicado, o executivo avança que o despacho que dá por concluída a operação de saneamento financeiro da CP — Comboios de Portugal foi assinado na segunda-feira, cumprindo o previsto no Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), sendo a empresa “compensada pelas devidas subcompensações das obrigações de serviço público entre os anos de 2002 e 2019”.

“Esta operação é indispensável para que a CP tenha capacidade de investir na melhoria, modernização e expansão dos serviços”, salienta o ministério, referindo que a operadora ferroviária “ganha condições efetivas para cumprir as obrigações de serviço público contratualizadas com o Estado e competir no mercado de longo curso, que funciona em regime de concorrência ao abrigo das regras europeias”.

Segundo enfatiza o ministério tutelado por João Galamba, “esta operação é indispensável para que a CP tenha capacidade de investir na melhoria, modernização e expansão dos serviços, nomeadamente no acesso ao financiamento para aquisição de material circulante, em condições equiparadas a qualquer outra empresa”.