"Houve uma reunião [em janeiro] com o secretário de Estado [das Comunidades Portuguesas], José Luís Carneiro, uma pessoa que eu conheço e que costuma cumprir a sua palavra e, com certeza, que parte dessa verba vai vir", afirmou Miguel Albuquerque, vincando, no entanto, que o milhão de euros prometido "ainda não veio".

O presidente do Governo Regional falava na paróquia do Piquinho, em Machico, na zona leste da Madeira, à margem de uma cerimónia religiosa de homenagem aos 30 anos sacerdotais do padre Alexandre Mendonça, capelão da Missão Católica Portuguesa em Caracas.

"Faço fé, porque em questões destas, de cariz humanitário, o mínimo que se exige de um Governo é que cumpra", disse, sublinhando que "as coisas estão mais ou menos definidas" e que, enquanto a transferência de verbas não ocorre, o executivo madeirense "vai adiantando" os apoios aos emigrantes, "porque é isso que temos que fazer".