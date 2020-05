“Numa perspetiva otimista, [a taxa de desemprego] estará no final do ano à volta de 13% e, num cenário mais drástico, podemos ir até aos 18,5%, o que implicará à volta de 25.500 trabalhadores no desemprego”, disse Augusta Aguiar.

A governante falava na cerimónia de deposição de flores no Monumento ao Trabalhador Madeirense (peça escultórica da autoria de Ângelo Teixeira), na Avenida Sá Carneiro, no Funchal, no âmbito das comemorações do 1.º de Maio, que este ano decorrem com restrições devido à pandemia de covid-19.

“Estamos e envidar todos os esforços, com apoios às empresas, com apoios aos trabalhadores, para que esse cenário não se venha a verificar na Região Autónoma da Madeira”, sublinhou Augusta Aguiar, lembrando que a taxa de desemprego no final de 2019 era de 7%.

A secretária da Inclusão Social e Cidadania vincou ser “inevitável” um “volte-face” no “trajeto positivo” que o Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, estava a percorrer antes das medidas de contenção da covid-19.