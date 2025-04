A China “deixou de receber as entregas por causa da situação das tarifas”, confirmou Kelly Ortberg, em declarações à CNBC.

A administração Trump espera fechar acordos comerciais no próximo mês com a maioria dos países aos quais impôs taxas aduaneiras, mas a guerra comercial desencadeada pela sua política tarifária está centrada numa disputa com a China.

Na semana passada, Trump afirmou estar a falar com representantes chineses para chegar a um acordo com Pequim, mas, do outro lado, o seu homólogo Xi mantém tarifas de 125% sobre os EUA.

A China insistiu que não quer uma guerra comercial, mas “não tem medo de a enfrentar se necessário”.

Pequim instou Washington a cancelar todas as tarifas impostas e a iniciar um diálogo “com base no respeito mútuo”, reiterando que o protecionismo é um beco sem saída.

Pequim também advertiu que não aceitará acordos internacionais que sejam alcançados “à custa dos seus interesses”, depois de a imprensa internacional ter noticiado que Trump planeia pressionar outros países durante as suas negociações comerciais para limitar o seu comércio com a China.