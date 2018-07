“No dia 01 de novembro vamos assinalar os 600 anos da descoberta e colonização do Porto Santo e provavelmente – é quase certo – que terá a presença do presidente da República”, disse o chefe do executivo madeirense, durante a cerimónia de imposição de insígnias a 13 personalidades (quatro a título póstumo) e uma instituição, no âmbito do dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses.

A cerimónia decorreu na ilha do Porto Santo e Miguel Albuquerque aproveitou para reafirmar que todos os compromissos assumidos pelo governo com esta ilha serão “integralmente cumpridos”.

Albuquerque apelou, por outro lado, para a união dos ilhéus na defesa da autonomia, sobretudo considerando que a Europa está “ameaçada por correntes populistas” e em Portugal surge a “ameaça centralista”.

“Por isso, digo a todos que é tempo de cerrarmos fileiras, como sempre o fizemos, na defesa das nossas instituições autonómicas, o mesmo será dizer na defesa da nossa dignidade política e cívica, dos nossos direitos, liberdades e garantias”, afirmou.