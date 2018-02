O Governo da Madeira informou hoje, por email, os estudantes universitários no continente que os bilhetes para o voo extraordinário para a Páscoa devem ser comprados entre os dias 05 e 22 de março.

A informação foi divulgada pelo gabinete do vice-presidente do executivo madeirense, que prestou “todos os esclarecimentos referentes à operação charter ‘Páscoa na Madeira’”.

Esta medida já foi adotada na época do Natal e Fim de Ano, por serem “épocas em que há muita procura por passagens aéreas para a Madeira, quer por turistas quer por residentes”, o que “provoca um aumento de preços praticados pelas companhias aéreas”.

Assim, “o Governo Regional decidiu, como medida excecional, garantir um voo 'charter' Lisboa/Funchal/Lisboa para que os estudantes universitários possam vir passar a época festiva à sua terra”, pode ler-se na informação.

Os bilhetes devem ser comprados nas agências de viagens da Madeira, devendo os interessados fazer “prova da sua elegibilidade como estudante”, sendo as reservas “priorizadas por ordem de chegada”.

Sobre a viagem, o executivo insular salienta que a partida de Lisboa para o Funchal acontece a 23 de março, pelas 22:00 e o regresso está marcado para 01 de abril às 22:30.

Os bilhetes de ida e volta têm um custo de 65 euros, estando contemplado a possibilidade de viajar com bagagem de porão até 23 quilos e oito quilos de bagagem de mão.

Os passageiros também terão direito a uma refeição ligeira servida a bordo, abrindo o check-in duas horas antes da viagem

Não serão permitidas alterações, reembolsos, crédito de milhas, nem bagagem adicional, indica ainda a informação.

No caso de sobrarem lugares da venda aos estudantes, a partir do dia 15 de março, será aberto um período de venda de bilhetes a residentes na região e de bilhetes one way (só num sentido), conclui a nota da vice-presidência.