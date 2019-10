Os atos de solidariedade pela libertação imediata de Luiz Inácio Lula da Silva vão durar até 28 de outubro, um dia após o aniversário de 74 anos do antigo chefe de Estado brasileiro, descrito pelo jornal Granma como um “grande amigo” de Havana, e que está preso desde abril de 2018 por crimes de corrupção.

Em setembro, o Governo cubano também promoveu uma campanha de adesão em solidariedade à Venezuela – o principal aliado político e económico da ilha nas Américas e Caribe – para apoiar o Presidente Nicolás Maduro “diante das agressões americanas”.

Como nessa ocasião, as assinaturas serão recolhidas “de forma coletiva, que incluirá nomes e sobrenomes, número do bilhete de identidade e rubrica de cada um dos signatários, a fim de repudiar essa injustiça e participar da campanha internacional de anulação dos processos contra Lula da Silva”, relatou o jornal oficial do Governo cubano.

Segundo o órgão do Partido Comunista de Cuba, a campanha servirá para condenar “a estratégia do imperialismo, com a cumplicidade do direito regional, de desacreditar líderes progressistas”.

Os signatários também rejeitarão as declarações do atual Presidente brasileiro contra os médicos cubanos que trabalharam no Brasil e regressaram à ilha no ano passado, por decisão de Havana, depois de Jair Bolsonaro lhes ter chamado “escravos de uma ditadura”.