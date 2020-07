Em comunicado, as autoridades da Região Administrativa especial de Macau (RAEM) consideram que “esta medida se reveste de extrema importância para a estabilidade social de Hong Kong”, que também beneficia de um estatuto semi-autónomo, à semelhança do antigo território administrado por Portugal.

“A defesa da segurança nacional garante a estabilidade do país a longo prazo, bem como a prosperidade e estabilidade das duas regiões administrativas especiais, sendo, por isso, uma exigência natural, que abrange os deveres de todo o povo chinês, incluindo os compatriotas de Hong Kong e Macau”, pode ler-se na mesma nota divulgada na terça-feira à noite.

O Governo de Macau concluiu, no início de 2009, a legislação para a manutenção da segurança nacional e em 2018 foi criada a Comissão de Defesa da Segurança do Estado da RAEM, lembraram as autoridades.

“Sem a segurança do Estado, não existirá segurança nas regiões administrativas especiais” e, por isso, “Macau irá, sobre as bases já existentes, aperfeiçoar a legislação neste âmbito”, sublinhou-se no texto.