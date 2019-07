Numa carta, o ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de união nacional (GNA) líbio, Taher Siala, pediu ao seu homólogo francês, Jean-Yves Le Drian, que “explique com urgência o mecanismo pelo qual as armas francesas descobertas Gharyan chegaram à posse de Haftar, quando foram entregues e como”, de acordo com um comunicado ministério.

Taher Siala indicou também que quer saber “quantas armas” foram fornecidas ao marechal Khalifa Haftar, “cuja a presença [de mísseis] contradiz as declarações do governo francês […] de apoio ao GNA, como único governo líbio reconhecido internacionalmente”.

Na quarta-feira, o governo de Emmanuel Mácron admitiu que os mísseis descobertos numa base militar do marechal Khalifa Haftar, perto de Tripoli, lhe pertenciam.

Militares leais ao governo líbio encontraram no final de junho três mísseis anti-carro Javelin numa base de Khalifa Haftar que combate as forças governamentais.