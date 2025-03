Esta “coligação dos dispostos”, como lhe chama a França, reuniu-se no Palácio do Eliseu com o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Ao seu lado, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, a trabalhar com o Presidente francês para que a voz dos europeus seja ouvida face ao aumento das tensões entre os Estados Unidos de Donald Trump e a Rússia de Vladimir Putin.

Entre os líderes dos países da União Europeia e/ou da NATO presentes estão o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, o chanceler alemão, Olaf Scholz, o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, o vice-presidente turco, Cevdet Yilmaz, e o líder da NATO, Mark Rutte.