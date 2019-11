De acordo com o Boletim de Minas - Edição Especial Lítio 2017-18, "Portugal é o país da União Europeia com maiores reservas de lítio e reconhecido potencial para aumento destas", estando concentradas na zona norte e centro, sobretudo no território onde abundam os granitos.

Mundialmente, as grandes reservas de lítio situam-se nos EUA, na Argentina, no Canadá, no Chile, na China e no Brasil.

O lítio, o mais leve dos metais, tem vindo a assumir crescente importância na economia mundial, devido ao seu papel no processo de transição energética em curso, nomeadamente na mobilidade elétrica e no armazenamento de energia.

Entre as principais características do lítio destaca-se a condutividade elétrica, ser o metal mais eletronegativo e conferir elevada resistência mecânica e resistência ao choque térmico em cerâmicas e vidros.

Como tal, é utilizado no fabrico de baterias de iões de lítio, em ligas metálicas, produção de lubrificantes para máquinas que trabalham submetidas a altas temperaturas, fabrico de cerâmicas e vidros com resistência ao calor, entre outras.

"A importância do lítio fez disparar o valor há cerca de dois anos, quando o preço do mineral mais do que triplicou, de sete para 27 dólares devido ao plano de descarbonização da China. A produção de carros elétricos cresceu 200% num ano, o que fez com que a procura por compostos de lítio superasse a oferta, fazendo disparar o preço depósitos minerais de lítio", lê-se no Boletim de Minas, divulgado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).