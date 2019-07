Do lado dos patrões, o presidente da Confederação Empresarial Portuguesa considerou positivo o resultado do diálogo social, mas apontou "tentativas por parte de alguns partidos políticos para esvaziarem a concertação social" em declarações aos jornalistas no Conselho Económico e Social, onde se realizou a última reunião de concertação social da legislatura.

O ministro considerou que "ninguém se pode considerar desautorizado pelo parlamento, que é a entidade legislativa máxima" e cujas decisões só podem ser questionadas pelo Tribunal Constitucional.

Vieira da Silva afirmou que foi possível nos últimos quatro anos fazer crescer o salário mínimo "sem destruir emprego e relançar a contratação coletiva" cujas taxas de crescimento, se se mantiverem até ao fim do ano, significarão cerca de 1,3 milhões de pessoas sob contratos coletivos.

Do lado dos sindicatos, o secretário-geral da CGTP-Intersindical, Arménio Carlos, afirmou que "não é a concertação social que tem que se sobrepor ao parlamento", cabendo-lhe ser "um espaço de diálogo" do qual saem propostas que "podem ou não ser aprovadas".

O secretário-geral da UGT, João Proença, disse aos jornalistas que o balanço é positivo, mas ressalvou que "não foi tudo conseguido".

Entre as coisas que a UGT gostaria de ter desenvolvido mais no diálogo social, como a discussão sobre as reformas antecipadas, que "não se concluiu", ou a formação profissional, "em que pouco ou nada se avançou".

Num documento de balanço de quatro anos de concertação social, destaca-se a criação de "mais de 350.000 empregos líquidos" desde o fim de 2015 a abril deste ano, um aumento de 7% que significou também uma diminuição da taxa de desemprego jovem de 30,1% para 17,1% e a de desemprego de longa duração de 7,6% para 3,2% no mesmo período.