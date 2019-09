"Eu direi que essa recomendação está cumprida. Ele [o plano] já foi revisto numa boa parte a partir do momento em que o Governo aprovou, no início de junho deste ano, um novo plano de ação para adaptação às alterações climáticas e de onde emergem três temas, entre outros, que são a recuperação da rede hidrográfica, a proteção do litoral, e a fertilização dos solos", disse João Matos Fernandes em Abrantes, no distrito de Santarém, à margem da apresentação da nova equipa de vigilantes da natureza, no âmbito do projeto Tejo Limpo.

O Tribunal de Contas (TdC) recomendou hoje que o Governo reveja o Programa Nacional de Combate à Desertificação, concluindo que, por falta de recursos, aquele instrumento não tem "uma verdadeira natureza de programa ou plano de ação".

Numa auditoria hoje divulgada, o TdC considera que o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação (PANCD), criado em 2014, "não identificou as concretas ações a desenvolver, as entidades e as áreas de governação responsáveis pela sua execução, o respetivo calendário, o custo envolvido" e a articulação com os programas ou fundos que poderiam financiá-lo.

Dirigindo-se especialmente ao ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e ao do Ambiente, o Tribunal recomenda "rever o PANCD" e criar "um sistema de acompanhamento permanente e atualizado da desertificação e da degradação dos solos".