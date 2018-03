Leonel Carvalho, um velejador de 68 anos, foi detido em Espanha em maio de 2017 a pedido das autoridades brasileiras num âmbito de um processo por alegado transporte de cocaína para a Europa, e que foi arquivado em Portugal, um caso revelado na sexta-feira pela RTP.

Segundo uma petição que pede a intervenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para impedir a extradição, no verão de 2014, o velejador atravessou o Atlântico num veleiro, de Santos (Brasil) com destino a Lisboa, mas no dia 31 de julho, já perto de Portugal continental, foi intercetado pelas autoridades portuguesas e espanholas.

A embarcação foi sujeita a quatro buscas policiais, mas apenas na última, realizada a 04 de setembro de 2014, foi identificada a existência de cocaína no seu interior.

No entanto, o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa ditou o arquivamento do processo, concluindo que “não obstante as diligências efetuadas não se logrou obter indícios suficientes que, minimamente, nos permitam identificar quem, quando e onde é que introduziram ou retiraram do veleiro o estupefaciente cujos vestígios foram recolhidos através de esfreganço e identificado como sendo de cocaína e muito menos saber de que quantidade se tratava”, de acordo com o texto da petição.

O processo continuou a correr na justiça brasileira e, em maio de 2017, o velejador foi detido, ao abrigo de uma ordem de detenção internacional, em Cartagena, Espanha, permanecendo desde então no Centro Penitenciário Madrid V.

“Neste estabelecimento, Leonel é tratado como se estivesse num país de terceiro mundo, onde nunca imaginaria ver a sua vida revirada desta forma tão injusta e privado da única coisa que sempre fez: viver condignamente e de forma idónea”, lê-se na petição.

No âmbito do processo de extradição, cujo prazo termina esta terça-feira, a justiça portuguesa optou por “não exercer o direito de emitir o MDE [Mandado de Detenção Europeu], uma vez que na investigação em curso não se apuraram factos que permitam a imputação de crime ao cidadão Leonel do Nascimento Carvalho”, considerou o Ministério da Justiça, citado pelos peticionários.