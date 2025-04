Durante a investigação para o livro, o autor Rúben Pacheco Correia entrevistou Quinci numa prisão no Brasil. É nesta conversa que surgem pormenores que até agora nunca foram revelados sobre a história que levou droga em grandes quantidades aos Açores.

Livro: "Rabo de Peixe - Toda a Verdade" Autor: Rúben Pacheco Correia Editora: Contraponto Data de Lançamento: 8 de maio de 2025 Preço: € 16,60

O autor, um conhecido gastrónomo, comentador televisivo e natural de Rabo de Peixe, "mergulha na história verídica que, em 2001, mudou para sempre o destino da vila piscatória açoriana. O ponto de partida? A chegada de Antonino Quinci a Rabo de Peixe com mais de 700 quilos de cocaína. O que se seguiu foi uma cadeia de eventos rocambolescos que inspirariam, duas décadas depois, a criação de uma das séries portuguesas de maior sucesso internacional. Mas a pergunta mantém-se: e se a realidade for ainda mais incrível do que a ficção?", lê-se na apresentação do livro.

A obra tem prefácio de Luís Marques Mendes — atual candidato à Presidência da República — e posfácio do escritor Valter Hugo Mãe.

"Rabo de Peixe - Toda a Verdade" é, segundo a editora, "uma tentativa de fazer justiça aos factos e à terra. Mais do que um livro-reportagem, é uma viagem ao acontecimento que abalou uma comunidade e que agora, finalmente, é contado na primeira pessoa — com verdade, coragem e rigor".