Em comunicado, a tutela do Ambiente lembra que as cheias que atingiram o Baixo Mondego entre 19 a 22 de dezembro de 2019, "apesar da recuperação dos diques que ruíram, deixaram mais frágil o Sistema Hidráulico do Baixo Mondego".

"Assim, é necessário garantir que o caudal de 700 m3/s [metros cúbicos por segundo] não é ultrapassado na Ponte do Açude em Coimbra", adianta a nota.

Acrescenta que como as afluências do rio Ceira [afluente do Mondego a montante de Coimbra] "não são controláveis, a única forma de garantir que no caso de chuva intensa se consegue evitar a ocorrência de cheias é preservando a capacidade de encaixe nas albufeiras de Fronhas e Aguieira", razão "intencional" para os níveis de água destas duas barragens estarem abaixo do normal para a época e "a melhor medida de gestão para a segurança de pessoas e bens no Baixo Mondego".

O presidente da Confederação de Agricultores de Portugal (CAP) avisou hoje que, se não chover, vai faltar água no Mondego no verão para a agricultura, abastecimento público e indústria, já que as reservas existentes não são suficientes.

"Neste momento, depois de ter havido a cheia que houve [em finais de 2019], já não há água suficiente na barragem [da Aguieira] para assegurar o abastecimento aos três setores de atividade que recebem água durante o próximo verão. Se não vier mais chuva, a água que está nas barragens não é suficiente", disse hoje aos jornalistas, em Montemor-o-Velho, Eduardo Oliveira e Sousa.

"Não se percebe como é que foi possível, depois da barragem ter estado completamente cheia, ter inclusivamente descarregado, ter havido uma cheia como a que houve e agora, ao fim do mês, já não há água suficiente para assegurar as três atividades. Há aqui uma desarticulação que nos tempos que correm não é admissível", observou o responsável da CAP.