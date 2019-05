Ao falar na abertura da conferência “Seja a inspiração no combate à pobreza”, do Rotary Internacional, que decorre até domingo em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, o presidente do executivo açoriano salientou a atualidade do tema que, “não sendo novo, tem assumido, em todo o país, uma relevância acrescida nos tempos que correm”.

Vasco Cordeiro afirmou que “o combate à pobreza é um desafio de toda a sociedade ao qual a política, pela sua natureza, pela sua missão, pelos seus objetivos, não pode deixar de procurar dar resposta”.

“O combate à pobreza e à exclusão social interpela-nos a todos, entidades públicas e privadas, incluindo os nossos concidadãos que se encontram nessa situação, pela responsabilidade e pela ação que sob os próprios também recai para vencerem esse desafio”, prosseguiu.

O governante indicou a criação da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social como uma “prioridade clara” do executivo socialista, destacando o “especial enfoque nas crianças e jovens”.