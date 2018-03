“Passa pela formação, pela educação e passa pela proteção às crianças e jovens e apresentamos um conjunto de medidas que consideramos que possam ser positivas para a dissuasão do consumo de álcool”, sublinhou, acrescentando que "as contraordenações foram também revistas e harmonizadas" com a legislação nacional.

Uma das novidades é a corresponsabilização entre encarregados de educação e o consumo por crianças de menor idade, já que quando um menor for visto a consumir, e após levantado o auto, os pais terão que ser notificados e em consequência menores e encarregados de educação passarão por uma ação de sensibilização.

Rui Luís referiu que se trata de "uma medida importante e que pode ser dissuasora do consumo de álcool e promotora de hábitos de vida saudável".

O Governo Regional açoriano introduz ainda medidas para facilitar a fiscalização, nomeadamente ao nível dos grandes eventos públicos com grande adesão de jovens e onde normalmente a entrada é controlada por pulseiras, pois obriga a uma diferenciação no acesso entre maiores de idade e menores.

O governante explicou ainda que a aplicação do plano de ação do álcool irá também trazer novidades uma vez que se pretende dotar as inspeções de ferramentas que lhes permita verificar no terreno os níveis de álcool quando se tratam de bebidas tipo cocktails.

O documento contempla medidas específicas para quem vende álcool, nomeadamente na situação de vendas automáticas, com a corresponsabilização de quem é o detentor da máquina e do espaço onde está instalado o equipamento.

Para as entidades públicas e privadas que disponibilizem álcool, por exemplo, nas cantinas, é proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores, explicou.

Por outro lado, obriga, as grandes superfícies a dividirem obrigatoriamente o que são bebidas com álcool e sem álcool.