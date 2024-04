O despacho da Presidência do Governo Regional, publicado hoje no Jornal Oficial, determina ainda a tolerância de ponto no dia 09 de maio, quinta-feira das Festas do Santo Cristo, para os trabalhadores da administração pública com serviços sediados no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

Excetuam-se "os trabalhadores dos serviços e organismos que, por razões de interesse público, devam manter-se em funcionamento naquele período, em termos a definir pelo membro do Governo Regional competente", lê-se ainda.

O executivo (PSD/CDS-PP/PPM) refere, contudo, que, "sem prejuízo da continuidade e da qualidade do serviço a prestar, os dirigentes máximos dos serviços e organismos […] devem promover a equivalente dispensa do dever de assiduidade dos respetivos trabalhadores, em dia a fixar oportunamente".

O despacho assinado pelo presidente José Manuel Bolieiro sublinha que a festa em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres "tem um profundo significado para a açorianidade, que mobiliza sentimento, fé e adesão nos Açores e na diáspora".

"A tradição, já secular, confirma que a festa, em Ponta Delgada, tem uma grande importância para a mobilização de toda a população de São Miguel, com adesão de todos os municípios", realça.

As Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que juntam milhares de pessoas em Ponta Delgada, provenientes de todas as ilhas do arquipélago, do continente e emigrantes oriundos dos Estados Unidos e do Canadá, realizam-se anualmente no quinto domingo depois da Páscoa.

Este ano as celebrações arrancam em 03 de maio.

No dia 05 de maio, domingo, a imagem do Santo Cristo percorre as principais ruas de Ponta Delgada, durante uma procissão que se realiza desde 1700 e é o ponto alto das festas religiosas.

Num outro despacho publicado hoje em Jornal Oficial o Governo dos Açores concede tolerância de ponto aos trabalhadores dos serviços públicos sediados nas ilhas de São Jorge, Pico e Faial, no dia 21 de maio, terça-feira do Divino Espírito Santo.

Excetuam-se "os trabalhadores dos serviços e organismos que, por razões de interesse público, devam manter-se em funcionamento naquele período, em termos a definir pelo membro do Governo Regional competente", refere o despacho.

Também neste caso se indica que deve haver “a equivalente dispensa do dever de assiduidade dos respetivos trabalhadores, em dia a fixar oportunamente".

O executivo sublinha que "a celebração do Divino Espírito Santo assume um profundo significado para o povo açoriano e para a sua identidade, sendo o seu culto celebrado em todas as ilhas da Região Autónoma dos Açores".

"Tradicionalmente, as festividades associadas ao culto do Divino Espírito Santo, nas ilhas de São Jorge, Pico e Faial, prolongam-se para além da segunda-feira do Divino Espírito Santo, que este ano ocorre no dia 20 de maio, Dia da Região Autónoma dos Açores", explica o despacho assinado pelo chefe do executivo.

As Festas do Espírito Santo no arquipélago, um dos festejos com maior expressão nos Açores, têm inicio a seguir à Páscoa e decorrem até ao oitavo domingo seguinte, o da Trindade, mas chegam a prolongar-se até ao verão.

Estes festejos são também celebrados nas comunidades de emigrantes, essencialmente radicadas nos Estados Unidos da América e no Canadá.

A segunda-feira do Espírito Santo foi escolhida para celebrar o Dia da Região, que este ano se comemora em 20 de maio, na próxima segunda-feira, feriado regional.