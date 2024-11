Vindimas na freguesia de Cabeção, Mora, 10 de setembro de 2022. O produtor do vinho de talha de barro da marca Cananó, José Vieira, 53 anos, começou a ajudar o seu pai nas vindimas com apenas 13 anos e aos 17 produziu a sua primeira talha de vinho. A fermentação continua a ser feita em talha de barro que, por ser porosa, permite ao vinho respirar pelos poros do barro. (IMAGEM DISTRIBUIDA NO DIA 13 SETEMBRO 2022). CARLOS M. ALMEIDA/LUSA

Lusa