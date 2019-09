“O que temos de garantir é que as necessidades dos portugueses são cumpridas e, se para isso, for preciso recorrer aos serviços privados e setor social aí recorremos porque o que temos de garantir é que as respostas são cumpridas”, disse Raquel Duarte.

A governante falava à margem da sessão “Compromisso para a Humanização Hospitalar", em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, cerimónia onde também marcou presença a ministra da Saúde, Marta Temido.

Quando não existe resposta que permita internalizar todas as necessidades, o SNS tem de garantir que essa seja encontrada onde ela houver, referiu, acrescentando que esse é o compromisso do Governo.

Raquel Duarte assumiu não estar satisfeita com esta solução, mas é a possível enquanto o objetivo de internalizar as respostas não for atingido.