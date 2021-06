"Amanhã [terça-feira], guiado pelo espírito de concórdia da Constituição, vou propor ao Conselho de Ministros que conceda o perdão aos nove condenados", disse Sánchez num discurso perante 300 representantes da sociedade civil catalã.

O chefe do Governo espanhol pediu àqueles que não concordam com a medida que, pelo menos, reconheçam "a sua plena legalidade e a sua absoluta constitucionalidade".

Sánchez sublinhou que está consciente de que parte da sociedade catalã e espanhola se opõe à concessão de indultos, mas afirmou que "o futuro tem de importar mais do que o passado" e que esta medida "dará a todos a oportunidade de recomeçar e fazer as coisas melhor".

"Se há tempo para unir é este", disse o primeiro-ministro, que também defendeu o "diálogo" contra o "confronto", porque este último "não serviu para resolver qualquer conflito".

No momento em que fez o anúncio, um dos presentes, que levava uma Estelada (símbolo independentista), respondeu aos gritos de "amnistia e independência".

"O Governo de Espanha decidiu enfrentar o problema e procurar a concórdia", insistiu o chefe do executivo espanhol na sala de ópera ‘Grande Teatro do Liceu’, na capital da Catalunha, onde deu uma palestra intitulada "Reencontro: um projeto de futuro para Espanha”.

Quem são os 9 indultados?

Os políticos catalães que organizaram em 2017 um referendo ilegal sobre a autodeterminação da região foram julgados em 2019 e nove deles estão a cumprir penas de prisão que vão até um máximo de 13 anos de prisão.

Os independentistas foram, na sua maioria, condenados por crime de sedição (contestação coletiva contra a autoridade) e desvio de fundos públicos, uma decisão que afastou o crime de rebelião defendido pelo Ministério Público, que tinha penas de prisão maiores.

Oriol Junqueras (13 anos de prisão) - ex-vice-presidente do executivo catalão

Carme Forcadell (11 anos de prisão) - ex-presidente do parlamento regional catalão

Raul Romeva, Jordi Turull e Dolors Bassa (12 anos de prisão) - ex-membros do Governo regional catalão

Joaquim Forn e Josep Rull (10 anos de prisão) - conselheiros regionais

Jordi Sánchez e Jordi Cuixar (9 anos de prisão) - líderes de associações independentistas

Um grupo de independentistas está fugido no estrangeiro, não tendo ainda sido julgado (e não será indultado), entre eles o ex-presidente do executivo catalão Carles Puigdemont, que está na Bélgica, e foi eleito deputado do Parlamento Europeu.

Moeda de troca, acusa direita. Independentistas dizem que não é suficiente

O atual executivo minoritário de esquerda, uma coligação entre o Partido Socialista (PSOE) e o Unidas Podemos (extrema-esquerda), tem conseguido manter-se no poder, nomeadamente com a ajuda dos partidos independentistas catalães, assim como de formações separatistas ou nacionalistas do País Basco.

A decisão de conceder indultos é vista, principalmente pela direita, como a moeda de troca que garante a continuação dessa rede de apoios.

Este domingo, o líder do Partido Popular (direita), Pablo Casado, voltou a criticar a intenção do Governo de conceder indultos aos prisioneiros do ‘procés’ (processo de independência), com uma mensagem na rede social Twitter na qual utiliza uma citação do ex-primeiro-ministro britânico e estadista Winston Churchill: "Vocês [o Governo] escolhem a desonra e terão o conflito".

O terceiro maior partido espanhol, o Vox (extrema-direita), também se manifestou contra a medida, através do seu porta-voz, Jorge Buxadé, que considerou que Sánchez foi à capital da Catalunha para "ajoelhar-se perante o separatismo".

Para Buxadé, "Sánchez foi ajoelhar-se perante o golpismo, perante o separatismo, perante a barbárie, desorganização, caos e violência nas ruas".

Por seu lado, os partidos independentistas catalães e várias organizações separatistas insistiram junto de Pedro Sánchez que os indultos não são a solução para o conflito na Catalunha, e voltaram a pedir uma lei da amnistia.

Já o líder do maior partido separatista, a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), Oriol Junqueras, que está na prisão, defendeu este fim de semana que os indultos são "um triunfo" para o independentismo, uma vez que "demonstram as fraquezas dos aparelhos do Estado" perante a Europa e, portanto, com a sua concessão "o Estado tenta proteger-se" perante futuros veredictos da justiça europeia.

Em declarações a uma rádio catalã, Junqueras definiu os indultos como "uma reversão de algumas das medidas abusivas" de que, na sua opinião, os líderes pró-independência têm sido alvo.

Este domingo, o ministro dos Transportes e secretário da organização do PSOE (Partido Socialista espanhol), José Luis Ábalos, defendeu os indultos, sublinhando que têm de ser aprovados "pela Espanha, pela Catalunha", ao mesmo tempo que acusava a direita de ignorar o princípio da legalidade.

*Com Lusa