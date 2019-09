Manuel Heitor, que falava em Braga, na Universidade do Minho, à margem de uma cerimónia de boas vindas aos novos estudantes daquela academia, afirmou que é "ambição" do Governo "ter mais investigação clínica e melhorar, facilitar, os espaços de aprendizagem aos estudantes que escolhem a área da Saúde".

A Universidade do Minho reclama o estatuto de Hospital Universitário para o Hospital de Braga lembrando a "estreita colaboração" entre as duas instituições.

"Trabalhamos num nível e de uma forma que permite aos nossos estudantes vivenciarem em ambiente hospitalar aquilo que vão aprendendo em ambiente académico e essa estreita colaboração tem que ser reconhecida", disse à Lusa o reitor da Universidade do Minho, Rui Viera da Silva.

Segundo garantiu o ministro, aquela pretensão "terá todo o apoio político para poder ser concretizada nos próximos anos".

"É um processo simples, o centro académico do Minho tem uma grande reputação a nível nacional e internacional. Hoje há uma legislação própria, há uma agência da investigação clínica, que juntamente com as autoridades de Saúde (...) facilmente poderão responder a esse desafio", referiu Manuel Heitor.